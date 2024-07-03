لقاء مرتقب بين بايدن ونتنياهو في واشنطن أواخر يوليو

قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، أواخر يوليو/ تموز الجاري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمريكي - لم تسمه- قوله إنه "من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي خلال زيارة يجريها إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يجتمع الاثنان في البيت الأبيض".

كلمة أمام الكونغرس

وتشهد زيارة نتنياهو لواشنطن إلقائه كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو الجاري.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، دعا قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، نتنياهو، لإلقاء كلمة أمام المشرعين في المجلس.

وجاء ذلك في دعوة رسمية وقّع عليها جميع زعماء الكونغرس الأربعة؛ رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشارلز شومر، وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطييين بمجلس النواب حكيم جيفريز.

اجتياح رفح

وتأتي زيارة نتنياهو للولايات المتحدة بعد أزمة شهدتها العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية في مايو/ أيار الماضي، على خلفية إصرار (تل أبيب) علي خطتها في اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهي خطوة أبدت واشنطن في البداية اعتراضها عليها علي خلفية اكتظاظ تلك المدينة الحدودية مع مصر بالنازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين