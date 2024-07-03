تفاصيل تصريحات 4 قادة كتائب عسكرية إسرائيلية بشأن الحرب

صرّح 4 قادة لكتائب عسكرية إسرائيلية تعمل في قطاع غزة، بشأن الحرب على القطاع وحالة الجيش بعد الوقت الطويل الذي لا يزالون يعملون فيه دون توقف.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، اقرار قادة الكتائب العسكرية الأربعة، بوجود حالة إنهاك بين الجنود بعد 9 أشهر من الحرب بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر.

وبشأن الأنفاق، قال قادة الكتائب في جيش الاحتلال إن تدميرها، إلى جانب تدمير البنى التحتية، يستغرق وقتا.

وبملف آخر، أكدوا على أن عدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية مع الحريديم يؤثر على أداء الجيش.

خسائر جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مقتل ضابطين وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك وسط وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب الى 674 بينهما 320 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

كما أشار الى إصابة 4021 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب بينهم 2032 جنديا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين