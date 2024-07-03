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منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين تقييد منصة اليوتيوب الوصول لبثّ "التلفزيون العربي"

03 يوليو 2024 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إقدام منصة يوتيوب على تقييد الوصول إلى البث المباشر للتلفزيون العربي في ظل التغطية المفتوحة لحرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم الـ 271 تواليًا.

واعتبر منتدى الإعلاميين في بيان صحافي، أن ذلك يمثّل دعمًا مباشرًا للعدوان "الإسرائيلي" الذي طال البشر والشجر والحجر دون أدنى اعتبار للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، فضلًا عما يشكله من ضرب بعرض الحائط لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وقال، إننا "نُقدّر الدور البارز للتلفزيون العربي في فضح جرائم الإبادة "الإسرائيلية" في غزة، جنبًا إلى وسائل الإعلام العربية والدولية المؤمنة بقيم العدالة والإنسانية".

وأكد منتدى الإعلاميين، تضامنه التام مع أسرة التلفزيون العربي، داعيًا منصة اليوتيوب للعدول عن تقييد الوصول لبث التلفزيون العربي والالتزام بشعاراتها حول احترام حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير.

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#الحرب على غزة #اليوتيوب #طوفان الأقصى #التلفزيون العربي

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