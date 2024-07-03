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اقتحامات واعتقالات في الضّفة والاحتلال يهدم منزل أسير في نابلس

03 يوليو 2024 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية تخللها اشتباكات مسلحة، وعملية هدم لمنزل أسير في نابلس.

في نابلس، هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد سامر دوابشة المكون من طابقين في قرية دوما جنوبي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة وداهمت أحياء المواطنين واعتقلت شاباً لم تعرف هويته من شارع 16.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة يطا واعتقلت ستة مواطنين وهم: أنيس محمد أبو زهرة، واسحاق أبو عبيد، وجميل عوض، وصهيب محمد مر، وابراهيم حماد زين ونجله محمد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت المواطن وائل جوابرة من العروب عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قسام خليل خلايلة بعد مداهمة منزله في منطقة المدورة ببلدة السموع جنوب الخليل.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يزن وياسر سفيان من شارع حي المطار بالقرب من مخيم قلنديا شمالي المدينة.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء الثلاثة: مجدي وأوس وحمودة صالح نوفل من منزلهم خلال اقتحام المدينة.

في البيرة، داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب عدنان شقير وعاثت فيه فساداً، قبل اعتقاله ونقله لأحد مراكز التوقيف "الإسرائيلية".

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال  بلدتي عرابة والجلمة جنوب غرب المدينة، واعتقلت الشاب مدّين حسام معالي(21 عاماً)

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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #منزل أسير #طوفان الأقصى

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