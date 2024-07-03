ارتقاء 4 شهداء في قصف الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى أربعة شبان فلسطينين مساء الثلاثاء بقصف طائرة مسيرة مجموعة من الشبان وسط مخيم نور شمس شرق طولكرم.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن ارتقاء 4 شهداء جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم.

وقالت وزارة الصحة، الشهداء هم المقاومون: الشهيد يزيد صاعد عادل شافع (٢٢ عاماً)، والشهيد نمر أنور أحمد حمارشة (٢٥ عاماً)، والشهيد محمد حسن غنام كنوح (٢٢ عاماً)، والشهيد محمد ياسر رجا شحادة (٢٠ عاماً) ملتحقاً بشقيقه الشهيد المقاوم غيث شحادة.

ونعت كتائب القسام في طولكرم الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال من قبل طائرة مسيرة بمخيم نور شمس بطولكرم.

وأطلق المواطنون دعوات لإعلان حالة الحداد والإضراب الشامل في الضفة تكريمًا لأرواح شهداء مخيم نور شمس.