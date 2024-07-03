في يومها الـ 271.. أبرز التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 271 على التوالي، مُسجلًا فيها أبشع الجرائم والمذابح التي يُمكن أن تُسجل في تاريخ الحروب الفلسطينية، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين الذين فُقدت أخبارهم في مقابر المجهولين وتحت الأنقاض وفي معتقلات الاحتلال السرية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37925 شهيدًا و 87141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين"لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال جرائمه في كافة مناطق غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في مدينة غزة، ارتقى 5 شهداء بينهم 3 أطفال وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "مقاط" في منطقة الزرقة بالشيخ رضوان.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

في شمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الكرد" في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

في المحافظة الوسطى، أفادت مصادر طبية بارتقاء الدكتور حسن حمدان استشاري ورئيس قسم الحروق والتجميل في مجمع ناصر الطبي، برفقة جميع افراد أسرته جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخر في قصف الاحتلال المتواصل على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في منطقة الفخاري شرق خانيونس.