الفرار من الموت إلى المجهول.. نزوح نحو ربع مليون فلسطيني من أحياء في خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين:

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف خان يونس تمهيدًا لعملية عسكرية جديدة لوّح بشنّها على هذه المدينة، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن "حدث صعب" تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة.

وعلى مدى ساعات، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية لخان يونس إلى غارات جوية وأحزمة نارية. ونشرت مواقع فلسطينية صورا تظهر القصف العنيف خلال الليل.

ونشر الاحتلال تحذيرا بالإخلاء لسكان تلك المناطق، ليواجهوا مأساة جديدة تقود خطاهم إلى المجهول، في ظل إنعدام المناطق وخيارات النزوح الأمن، في حين أفادت تقارير أممية، اليوم الثلاثاء أن 1,9 مليون شخص هم اليوم نازحون في القطاع، مضيفة أنها "تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خانيونس.

وقالت قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان".

وأضافت: "هناك اليوم 1,9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة... أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خانيونس".

وقالت المتحدثة باسم "الأونروا" لويز ووتريدج للصحافيين عبر الفيديو من غزة: "رأينا ناسًا ينتقلون إلى أماكن أخرى وعائلات تنتقل إلى أماكن أخرى وأشخاصًا بدأوا بحزم أمتعتهم ويحاولون مغادرة هذه المنطقة".

وكشفت أن الوكالة "تقدّر أن نحو 250 ألف شخص تأثروا بهذه الأوامر"، متابعة "نتوقع أن تزيد هذه الأرقام".

وأوضحت ووتريدج لوكالة "فرانس برس" أن الربع مليون هو تقدير الأونروا لسكان المنطقة الذين وجهت لهم أوامر الإخلاء شرق خانيونس.

وقالت: "نتوقع أن يترك كل هؤلاء الناس تقريبًا هذه المنطقة"، مشيرة إلى أن الوكالة تأمل في الحصول على معطيات دقيقة أكثر في وقت لاحق الثلاثاء عن أعداد الذين غادروا فعليًا.

واعتبرت أن أوامر الإخلاء هذه "ضربة جديدة مدمّرة لجهود الاستجابة الإنسانية، وللناس والعائلات.. يبدو أنهم يُهجّرون قسرًا مرارًا وتكرارًا".

وأشارت إلى أنه منذ بدء الهجوم البري على رفح في مايو/ أيار، عاد أشخاص إلى منطقة خانيونس المدمّرة، لكن "مع الأوامر الجديدة الليلة الماضية، ستُضطر العائلات نفسها إلى الانتقال مجددًا". وتابعت: "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".

إلى ذلك، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس أصبح خاليًا تقريبًا بعد فرار العاملين به والمرضى عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان في المناطق المحيطة بالإخلاء.

وقال ريك بيبيركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن "طاقم المستشفى والمرضى قرروا الإخلاء حاليًا"، مضيفًا أنه لم يتبق بالمستشفى سوى ثلاثة مرضى.

وأضاف في إفادة صحفية للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من القدس: "نناشد بإنقاذ مستشفى غزة الأوروبي، وألا يتعرض لأضرار".