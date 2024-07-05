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أحدث الأخبار
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الأكثر قراءة
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
آخر الأخبار
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
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تفاصيل الخبر
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
05 يوليو 2024 . الساعة 07:49 بتوقيت القدس
غزة - فلسطين أون لاين
دخلت حر
#الحرب على غزة
#الإبادة الجماعية
#طوفان الأقصى
#القصف على رفح
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الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الأكثر قراءة
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا
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