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بالفيديو "برصاصة واحدة".. القسّام تبثُّ مشاهد نوعية لقنص جندي صهيوني في معارك "الشّجاعية" بغزة

02 يوليو 2024 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 270 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

 وأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، عن تمكّن مجاهديها من الاشتباك مع قوة راجلة من جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري" إنها" تمكنت من استهداف دبابتي "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الغربي بمدينة رفح "، مشيرةً إلى أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وبثّت كتائب القسام مشاهد نوعية لقنص مجاهديها جندي صهيوني في الشجاعية شرق مدينة غزة.

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