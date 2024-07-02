القسام تنشر تفاصيل ومشاهد "ملحميَّة" لمعارك من مسافة صفر برفح والشجاعية

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 270 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تمكن مجاهدوها من استهداف قوة صهيونية قوامها 14 جندياً تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

وفي العمليات المشتركة، تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه "وبعد عودة مقاتلينا من مناطق القتال في حي الشجاعية، نؤكد تنفيذ كمين محكم بالاشتراك مع كتائب القسام".

وأوضحت، أنه استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بقذيفة (TBG)، وفور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة من نوع "الياسين 105" ثم تفجير عبوتين من نوع "ثاقب" و "شواظ" في آليتين عسكريتين.

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لعمليات مختلفة بعضها نوعي، استهدفت فيها جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدأت المشاهد بأحد مقاتلي القسام، وهو يبعث رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، قال فيها "والذي رفع السماء بلا عمد.. سنزلزل الكيان الصهيوني على رأسك يا نتنياهو"، مضيفا "رسالة من المجاهدين في قلب الميدان.. لكل من فقد أخا عزيزا له سنأخذ بثأره بإذن الله".

ياقوة إيمانكم وشجاعتكم 🔥🔻

أبطالنا صاروا يحطوا بدل العبوة اثنين وبدل التفجير تفجيرين ، الدبابة تفحمت …



الهجوم الاول حدث في مكان قريب من البحر ومحور فيلادلفيا الذي نشاهده في الخلفية ، المقاومة تقاتل بقوة في الخطوط الخلفية . pic.twitter.com/V6I8tsZfRU — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 2, 2024

وكانت أولى العمليات التي وثقها المقطع تفجير دبابة ميركافا من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي، حيث وضعها اثنان من مقاتلي القسام على جسم الدبابة، ثم ابتعدا سريعا قبل تفجيرها.

وأظهر المقطع بصورة واضحة عملية تفجير الدبابة، في حين علت تكبيرات مقاتلي القسام خلال توثيق المشهد.

كما تضمن المقطع مشهد استهداف دبابتين أخريين بقذيفة "الياسين 105"، وإطلاق قذائف مدافع الهاون من محاور متعددة وأماكن مختلفة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، عن تمكّن مجاهديها من الاشتباك مع قوة راجلة من جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري" إنها" تمكنت من استهداف دبابتي "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الغربي بمدينة رفح "، مشيرةً إلى أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وبثّت كتائب القسام مشاهد نوعية لقنص مجاهديها جندي صهيوني في الشجاعية شرق مدينة غزة.