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"أطلق النار من مسافة بعيدة"

محدث إصابة مستوطن برصاص قناص فلسطيني جنوبي نابلس

02 يوليو 2024 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب مستوطن "إسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة براخا جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وقال موقع " يسرائيل هيوم" العبري، إن أنباءً أولية تؤكد إصابة مستوطن "إسرائيلي" بطلق ناري قرب مستوطنة "متسبيه يوسف" قرب نابلس.

وأوضحت قناة كان العبرية، أن إطلاق النار تم من مسافة بعيدة، فيما يبدو أنه "رصاص قناص" فلسطيني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "وردت أنباء عن إطلاق نار قرب نابلس، وقوات الجيش في طريقها إلى المكان، والتفاصيل لاحقًا".

واقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس شرق نابلس بعد عملية قنص مستوطن قرب "هآر براخا"، وأغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في منطقة الضاحية تزامنًا مع اندلاع مواجهات في شارع القدس شرق نابلس، في أعقاب عملية قنص مستوطن.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب ( 21 عاماً) خلال مواجهات في شارع القدس في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال بعد اقتحام شارع القدس في نابلس.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة نابلس من محور شارع القدس، بالأسلحة الرشاشة.

 

يتبع..

 

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#الحرب على غزة #عملية إطلاق نار #طوفان الأقصى

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