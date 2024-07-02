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بالفيديو الاحتلال يرتكب مجزرةً بحق مواطنين أثناء "انتظارهم في طابور تعبئة المياه" بحي الزّيتون

02 يوليو 2024 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرةً مروعة بحق مجموعة من المواطنين ، أثناء تعبئة المياه في محيط مسجد الشمعة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت مصادر صحفية، ارتقاء 17 شهيدًا بينهم أطفال وإصابة عدد كبير من المواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين  في منطقة مسجد الشمعة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من الشهداء تحوّلت جثامين إلى أشلاء متناثرة جرّاء القصف العنيف الذي شنّه الاحتلال أثناء انتظارهم في طابور تعبئة المياه في محيط مسجد الشمعة.

يتبع...

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة الشمعة

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