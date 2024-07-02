استطلاع: تحوّلٌ كبير في شعبية "غالانت" خلال العامين الأخيرين

غزة - فلسطين أون لاين

كشف استطلاع رأي أجراه حزب الليكود لتقييم شعبية أعضائه داخل الحزب، عن انخفاض كبير في شعبية وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، تراجع غالانت إلى المركز الـ 23، بعد أن كان يحتل المركز الرابع في الانتخابات التمهيدية عام 2022.

ووفقًا للاستطلاع، لم يقتصر الانخفاض على غالانت وحده، بل سجل انخفاض كبير أيضًا في شعبية ، نير بركات، الذي كان في المركز الثامن في الانتخابات التمهيدية الأخيرة، وتراجع إلى المركز السادس عشر في الاستطلاع الحالي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه الليكود فإن، "500 من أعضاء الليكود شاركوا في الاستطلاع الأخير".

ووفقًا للصحيفة العبرية، فقد أُجريَ الاستطلاع بناء على طلب أحد المرشحين الذي كان يبحث في إمكانية الانضمام إلى الحزب.

وتظهر النتائج أن 47% منهم يعتبرون أنفسهم تقليديين، و33% علمانيين، و17% متدينين، و1% حريديم - مما يكشف عن صورة لما يفكرون به حاليًا بشأن مسؤوليهم المنتخبين: ​​لمن سيروجون ومن سيدعمون؟".