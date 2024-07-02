فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية "أمنية" من شرطة الاحتلال

وزارة التربية والتعليم تكشف إحصائيات "صادمة" عن عدد الطّلاب الشُّهداء بغزة

الإعلام العبري ينشر "نتائج قاسية" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

لليوم الـ 270 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

حدث أمني "صعب" في غزة والإعلام العبري يكشف: نواجه صعوبةً في إنقاذ الجنود

المبادرات الوطنية الفلسطينية: ما المطلوب؟

خبير عسكري: عمليات المقاومة بالضّفة تمثّل تحولًا استراتيجيًا في طريقة إدارة المعركة

اعتقالات ومواجهات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات في الضّفة الغربية

مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم

بعد معارك الشجاعيّة ورفح.. صحيفة أمريكية: أمنيون يحذرون (إسرائيل) من "مستنقع" خطير بغزة

استطلاع: تحوّلٌ كبير في شعبية "غالانت" خلال العامين الأخيرين

02 يوليو 2024 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

كشف استطلاع رأي أجراه حزب الليكود لتقييم شعبية أعضائه داخل الحزب، عن انخفاض كبير في شعبية وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة  "يسرائيل هيوم"، تراجع غالانت إلى المركز الـ 23، بعد أن كان يحتل المركز الرابع في الانتخابات التمهيدية عام 2022.

ووفقًا للاستطلاع، لم يقتصر الانخفاض على غالانت وحده، بل سجل انخفاض كبير أيضًا في شعبية ، نير بركات، الذي كان في المركز الثامن في الانتخابات التمهيدية الأخيرة، وتراجع إلى المركز السادس عشر في الاستطلاع الحالي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه الليكود فإن، "500 من أعضاء الليكود شاركوا في الاستطلاع الأخير".

ووفقًا للصحيفة العبرية، فقد أُجريَ الاستطلاع بناء على طلب أحد المرشحين الذي كان يبحث في إمكانية الانضمام إلى الحزب.

وتظهر النتائج أن 47% منهم يعتبرون أنفسهم تقليديين، و33% علمانيين، و17% متدينين، و1% حريديم - مما يكشف عن صورة لما يفكرون به حاليًا بشأن مسؤوليهم المنتخبين: ​​لمن سيروجون ومن سيدعمون؟".

تويتر تويتر
#حزب الليكود #الحرب على غزة #يوآف غالانت #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة