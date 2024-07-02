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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية "أمنية" من شرطة الاحتلال

02 يوليو 2024 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.
 

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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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