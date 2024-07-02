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وزارة التربية والتعليم تكشف إحصائيات "صادمة" عن عدد الطّلاب الشُّهداء بغزة

02 يوليو 2024 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 8672 طالبًا وإصابة 14583 آخرين بجروح منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات اليومية في الضفة الغربية.

وقالت وزارة التربية في بيان لها، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان "الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089".

وفيما يتعلق بشهداء الضفة الغربية، نتيجة اعتداءات الاحتلال اليومية، فقد ارتقى 100 طالب وأصيب 494 آخرين، إضافة إلى اعتقال 349، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن 497 معلمًا وإداريًا استُشهد وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 109 في الضفة.

ولفتت وزارة التربية إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة.

وأوضحت أن 139 منشأة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، فيما استخدمت 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.

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