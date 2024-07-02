الإعلام العبري ينشر "نتائج قاسية" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن السلطات "الإسرائيلية" أعطت الأولوية لإجلاء الجنود الجرحى على إجلاء المستوطنين "الإسرائيليين" في يوم السابع من أكتوبر.

ونشرت القناة 12 العبرية جزءًا من نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، تحت عنوان "النتائج القاسية للتحقيق في المعارك في البلدات القريبة من الحدود في 7 أكتوبر"، مؤكدةً أن جيش الاحتلال ارتكب إخفاقات عملياتية كبيرة.

ونقلت القناة العبرية عن الجنرال احتياط ميكي أدلشتاين، المسؤول عن الإخفاقات في 7 أكتوبر، في لقاء مع سكان بعض البلدات في غلاف قطاع غزة إنه "تم ارتكاب العديد من الإخفاقات العملياتية الرئيسية، بما في ذلك إجلاء الجنود الجرحى قبل المستوطنين".

وأضاف، "فيما يتعلق بمسألة الإخلاء، هناك أماكن لم تكن الأمور فيها طبيعية، تم إخلاء جنود الجيش أولاً، وهذا ما حدث أيضاً، ولم يفرضوا النظام".

واعتبر العديد من القادة العسكريين والأمنيين "الإسرائيليين" ما جرى في 7 أكتوبر إخفاقًا سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا.

ويتعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لانتقادات واسعة النطاق، على خلفية فشل التنبؤ السابق بهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، وطريقة تعامله مع ملف الأسرى في غزة.