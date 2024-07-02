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حدث أمني "صعب" في غزة والإعلام العبري يكشف: نواجه صعوبةً في إنقاذ الجنود

02 يوليو 2024 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشفت مواقع عبرية، فجر اليوم الثلاثاء، عن حدث صعب تعرّض له جنود الاحتلال في المعارك الضاربة مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال موقع "إسرائيل بلا رقابة" العبري، إن عدة طائرات مروحية هبطت إلى مستشفيي "أسوتا" في أسدود، و"سوروكا" في بئر السبع، تحمل جنودًا مصابين من معارك غزة.

وأشار الموقع العبري إلى وصول  5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى "أسوتا"، مؤكدًا أن هناك صعوبة في الإنقاذ، وأن الحدث لم ينته بعد.

وأفاد بأن جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار في سلاح الجو "الإسرائيلي" نتيجة حدث مركب جاري على محور نتساريم العسكري وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، كشفت مصادر عبرية، عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين منهم 2 بحالة خطيرة وميؤوس منها في حدث أمني عند مفرق نتساريم وسط قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة 44 جنديًا وضابطًا بين يومي الأحد والاثنين منهم 14 في قطاع غزة.

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#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى #محور نتساريم #حدث صعب بغزة

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