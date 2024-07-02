الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي في حدث أمني "صعب" بمحور نتساريم

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي "إسرائيليين" وإصابة آخر بجروح خطيرة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، وإصابة جندي آخر في معارك رفح جنوب القطاع.

ووفقًا لما أعلنت عنه وسائل الإعلام العبري، فإن القتيلين هما: الرائد احتياط نداف الحنان نولر، من الكتيبة 121، اللواء الثامن، والنقيب إيال ابنيون قائد سرية في لواء ناحال.



وفجر اليوم، كشفت مواقع عبرية عن حدث صعب تعرّض له جنود الاحتلال في المعارك الضاربة مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال موقع "إسرائيل بلا رقابة" العبري، إن عدة طائرات مروحية هبطت إلى مستشفيي "أسوتا" في أسدود، و"سوروكا" في بئر السبع، تحمل جنودًا مصابين من معارك غزة.

وأشار الموقع العبري إلى وصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى "أسوتا"، مؤكدًا أن هناك صعوبة في الإنقاذ، وأن الحدث لم ينته بعد.

وأفاد بأن جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار في سلاح الجو "الإسرائيلي" نتيجة حدث مركب جاري على محور نتساريم العسكري وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، كشفت مصادر عبرية، عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين منهم 2 بحالة خطيرة وميؤوس منها في حدث أمني عند مفرق نتساريم وسط قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة 44 جنديًا وضابطًا بين يومي الأحد والاثنين منهم 14 في قطاع غزة.

ومنذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 ضباط وجنود (وفق الإعلانات الرسمية للجيش) في جبهات القتال في قطاع غزة والضفة الغربية؛ وفق الآتي:

- 1 يوليو: مقتل جندي في انفجار عبوة ناسفة بنفق مفخخ في رفح.

- 1 يوليو: مقتل جندي في تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم.

- 2 يوليو: مقتل ضابط وجندي في محور نيتساريم وسط قطاع غزة.