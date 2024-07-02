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"مُصنّعة يدويًا وتحوي موادًا تفجيرية ثقيلة"

مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم

02 يوليو 2024 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 أعلن جيش الاحتلال، أمس الإثنين، عن مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في تفجير لغم خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.

واعترف الاحتلال بمقتل الجندي يهودا جيتو (22 عامًا) الذي يعمل كسائق لآلية عسكرية وإصابة جندي آخر من وحدة خاصة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس، أمس الإثنين.

وفي التفاصيل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه عند حوالي الساعة السابعة صباحاً انفجرت العبوة بآلية من نوع الفهد كانت تقف في وسط مخيم نور شمس. 

وأشارت الإذاعة إلى أن الآلية كانت تقف وسط المخيم بعد مغادرة الجنود منها لتنفيذ إحدى المهام، وكان بداخل الآلية سائق وقائد من وحدة الدفدوفان، بينما قام بقية الجنود بمغادرتها قبل انفجار العبوة الناسفة بها.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن العبوة الناسفة محلية الصنع وتحوي عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة المصنعة يدوياً.

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وقالت هيئة البث العبرية، إنه خلال 5 أيام قتل قائد فرقة قناصة وجندي وأصيب 17 بانفجار عبوات ناسفة في طولكرم وجنين. 

وبحسب اعتراف جيش الاحتلال، فقد بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 672 بينهم 7 في الضفة المحتلة.

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#الحرب على غزة #مخيم نور شمس #طوفان الأقصى

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