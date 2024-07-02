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اعتقالات ومواجهات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات في الضّفة الغربية

02 يوليو 2024 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة، وسط تحليق للطيران المسير.

واندلعت اشتباكات مسلحة تصدّى خلالها المقاومون لقوات الاحتلال المُقتحمة للمخيم بوابل من الرصاص العبوات الناسفة محلية الصنع.

اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله الصالحي بعد مداهمة منزله بالقرب من دوار الاتصالات في محيط مخيم بلاطة.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيف يوسف فواز عقب اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله.

في طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة  مع قوات الاحتلال في محيط الجديدة بمدينة طوباس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين واعتقلت الشاب جعفر عطية بعد مداهمة منزله.

وتصدّى المقاومون لقوات الاحتلال المُقتحمة للبلدة بكوع محلي الصنع في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أوس مزاد قرارية من بلدة الفندقومية بجنين بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

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