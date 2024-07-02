لليوم الـ 270 تواليًا.. عشرات الشهداء في مجازر الاحتلال المتواصلة بقطاع غزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 270 على التوالي، مخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمرضى، ومرتكبًا أفظع المجازر والمذابح ضد العائلات الآمنة.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدًا و 81 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37925 شهيدًا و 87141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين"لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال جرائمه في كافة مناطق غزة مع اشتداد وتيرة القصف على رفح خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 3 مجازر بحق المدنيين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بارتقاء 12 شهيدًا إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة أبو سليم بمدينة دير البلح وسط القطاع.

ووصل 3 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى المعمداني إثر قصف إسرائيلي على منطقة المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الـ "كواد كابتر" نيرانها في محيط مفترق الشجاعية.

وارتقى 3 شهداء في قصف للاحتلال استهدف المناطق الغربية بمدينة رفح جنوبي القطاع، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المواصي غربي المدينة.

وصل 28 شهيدًا إلى مستشفى المعمداني خلال الساعات الماضية بفعل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

كما وصل شهيد وعدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء استمرار القصف الإسرائيلي على المناطق الشمالية لمدينة رفح، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، كثّف الاحتلال قصفه وتدميره خلال الليلة الماضية حتى صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين وإجبارهم على النزوح القسري من المناطق الشرقية للمدينة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق المطاحن شمالي مدينة خان يونس.

وارتقى 3 شهداء بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "بربخ" في حي الضابطة الجمركية شرق خانيونس.

ووصل إلى مستشفى ناصر الطبي 8 شهداء وعدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال المتواصل على مناطق شرقي رفح وخانيونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن اكتظاظ مستشفى الأمل في خانيونس بأعداد من المصابين جراء قصف الاحتلال مناطق شرق خانيونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال مركز ابن القيم ومنزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

وارتقى 5 مواطنين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لخانيونس.

في رفح، وصل شهيد وعدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء استمرار القصف "الإسرائيلي" على المناطق الشمالية لمدينة رفح.

وأُصيب عدد من المواطنين إثر قصف مسيرة الاحتلال على حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت مسيّرات الاحتلال النار على سيارات الإسعاف التي حاولت انتشال عدد من الشهداء غربي رفح.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً بالمخيم الجديد داخل مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو جلالة" في أرض أبو مهادي شمال غرب النصيرات.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل القصف المدفعي والجوي في محيط شركة الكهرباء وجسر وادي غزة ومنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.

في مدينة غزة، ارتقى 17 شهيدًا وأُصيب العشرات في كجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال عند مسجد الشمعة بحي الزيتون في غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن طيران الاحتلال المروحي فتح نيرانه تجاه الأهالي في حي الشجاعية تزامنًا مع إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" في محيط مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال قذائفها تجاه المنازل في محيط مسجد الهدى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات على تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما تمكن الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في شقة في عمارة "الزهارنة" في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة، إثر استهداف "إسرائيلي".

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرقي مدينة غزة.