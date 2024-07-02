لليوم الـ 270 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 270 على التوالي، مخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمرضى، ومرتكبًا أفظع المجازر والمذابح ضد العائلات الآمنة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37900 شهيد و 87060 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين"لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال جرائمه في كافة مناطق غزة مع اشتداد وتيرة القصف على رفح خان يونس جنوب قطاع غزة.

في خان يونس، كثّف الاحتلال قصفه وتدميره خلال الليلة الماضية حتى صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين وإجبارهم على النزوح القسري من المناطق الشرقية للمدينة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق المطاحن شمالي مدينة خان يونس.

وارتقى 3 شهداء بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "بربخ" في حي الضابطة الجمركية شرق خانيونس.

ووصل إلى مستشفى ناصر الطبي 8 شهداء وعدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال المتواصل على مناطق شرقي رفح وخانيونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن اكتظاظ مستشفى الأمل في خانيونس بأعداد من المصابين جراء قصف الاحتلال مناطق شرق خانيونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال مركز ابن القيم ومنزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

وارتقى 5 مواطنين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لخانيونس.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً بالمخيم الجديد داخل مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو جلالة" في أرض أبو مهادي شمال غرب النصيرات.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل القصف المدفعي والجوي في محيط شركة الكهرباء وجسر وادي غزة ومنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.

في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات على تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما تمكن الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في شقة في عمارة "الزهارنة" في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة، إثر استهداف "إسرائيلي".

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرقي مدينة غزة.