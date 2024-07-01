فرنسا: إعادة انتخاب النائب الذي أثار "غضبًا" في البرلمان برفع علم فلسطين

أعيد انتخاب النائب عن حزب “فرنسا الأبية” سيباستيان ديلوغو في الدائرة السابعة من محافظة “بوش دي رون” بجنوب فرنسا، وذلك في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، رغم حملة التشويه التي تعرض لها بسبب مواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية وإدانتة لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، ورفعه العلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وبعد فوزه نشر تدوينة على حسابه على “أكس”، اليوم، مرفقة بصورة له بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية الفرنسية، كتب فيها: “أسارع إلى الجمعية لاستعادة العلم”.

ونشر قبلها تدوينة بصورة له كتب عليها “دائما الأول.. تم انتخابي نائبا من الجولة الأولى.. شكرا”.

وسيباستيان ديلوغو (من مواليد 1987)، والده من أصول أرمينية وإيطالية، ووالدته من أصول جزائرية وإسبانية، كان قد رفع العلم الفلسطيني دعما للفلسطينيين، في نهاية مايو/ أيار الماضي، خلال سؤال موجه للحكومة في الجمعية الوطنية حول الوضع في قطاع غزة.

وجن جنون رئيسة الجمعية، حينها، يائيل برون بيفيه النائبة عن حزب الرئيس ماكرون، التي سارعت إلى تعليق جلسة البرلمان لنحو ساعة، وقررت تعليق عضوية النائب اليساري لمدة 15 يوما، راتبه إلى النصف لمدة شهرين.

واعتبرت النائبة أن ما قام به دلوغو “غير مقبول ولا يمكن التهاون في هذا”. رغم أنها هي المعروفة بدعمها لإسرائيل، كانت ظهرت في الجمعية العامة الفرنسية وهي تحمل دبوسا يجمع علمي فرنسا وإسرائيل. وكانت يائيل برون بيفيه زارت إسرائيل بعد أحداث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبعد انتقادها من قبل حزب فرنسا الأبية اتهمت الأخير بـ”معاداة السامية بدعوى أصولها اليهودية”.

وشاركت يائيل برون بيفيه بدورها في الانتخابات التشريعية المبكرة، لكنها لم تحسم السباق لصالحها من الجولة الأولى، وإن تأهلت للجولة الثانية المقررة في 7 يوليو/ تموز الحالي.

وقد صرح سيباستيان ديلوغو للصحافة، حينها بعد قرار يائيل برون بيفيه “لا يهمني على الإطلاق الحكم، بل هو شرف لي”. وأكد “في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة ومكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي، وهناك إبادة جماعية تحدث في غزة”. وشدد “الدولة الفرنسية متواطئة اليوم فيما يحدث في فلسطين. أنا ومجموعتنا فخورون بانتمائنا لمعسكر القانون الدولي”.

وبعد أن خرج من مقر الجمعية العامة ذهب ديلوغو إلى مظاهرة مساندة لفلسطين ورفع العلم الفلسطيني ورقص على أغنية “أنا دمي فلسطيني”.