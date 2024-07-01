الصّحة بغزة: 23 شهيدًا و91 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 269 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و 91 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37900 شهيد و 87060 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.