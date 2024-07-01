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ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 153

01 يوليو 2024 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الإثنين، استشهاد الصحفي محمد أبو شريعة جراء تواصل قصف الاحتلال لكافة المناطق في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 153 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحافي، "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 135صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمد أبو شريعة".

وأشار إلى أن الشهيد الصحفي أبو شريعة كان يعمل في وكالة شمس نيوز الإعلامية، إحدى الوكالات الفلسطينية المحلية بقطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في وقت سابق، إن "الاحتلال بتعمّد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد أيضًا استهداف عائلات الصحفيين في غزة، مؤكدة استشهاد العشرات من أهالي الصحفيين الفلسطينيين بصواريخ الطائرات "الإسرائيلية" التي تقصف القطاع.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش "الإسرائيلي" للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل "إسرائيلي" لتلك الدعوات.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الشهداء الصحفيين #الحرب على الصحافة

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