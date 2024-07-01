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بحماية "مُشددة" من شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

01 يوليو 2024 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحم مُستوطنون "إسرائيليون"، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية بأن 74 مستوطنًا، و20 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين تجولوا على شكل مجموعات في ساحات الأقصى وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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#الحرب على غزة #اقتحامات المسجد الأقصى #طوفان الأقصى

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