رئيس نادي النّجمة اللبناني يهدي تتويج الفريق بلقب الدّوري لشهداء غزة

غزة - فلسطين أون لاين

حرص رئيس وعدد من لاعبي نادي النجمة اللبناني على إهداء تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي لكرة القدم إلى شهداء غزه وجنوب لبنان.

وتوّج فريق النجمة بطلًا لدوري الدرجة الأولى اللبناني موسم 2023-2024، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأنصار بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب مجمع فؤاد شهاب في ختام مرحلة سداسية الأوائل.

ورفع النجمة رصيده بهذا الفوز إلى 46 نقطة يحتل بها المركز الأول بجدول الترتيب بفارق نقطة عن الأنصار الذي تراجع للمركز الثاني.

وعقب المباراة أهدى مازن دعني رئيس نادي النجمة هذا التتويج إلى شهداء غزة في ظل العدوان "الإسرائيلي" المستمر على القطاع منذ عشرة أشهر.

رئيس نادي النجمة مازن زعني يهدي بطولة الدوري لاهل الجنوب و اهل البقاع و اهالي غزة #بيروت_نبيذية 🇻🇳❤️ pic.twitter.com/vRBWSE1vKy — الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـار (@khodor_ad30) June 30, 2024

وقال دعني: "أهدي هذا التتويج الى أهلنا في جنوب لبنان والبقاع وكذلك في غزة".

ومن جانبه قال علي السبع نجم الفريق: "نقدم هذا التتويج الى شهدائنا الابطال في الجنوب وكذلك في غزة".

علي السبع حارس نادي النجمة يهدي الفوز لشهداء مدرج جمهور النجمة و شهداء الجنوب و غزّة#بيروت_نبيذية 🇻🇳❤️ pic.twitter.com/wzaBbxCBO2 — الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـار (@khodor_ad30) June 30, 2024

وحقّق النجمة اللقب التاسع في تاريخه، لأول مرة منذ موسم 2013-2014، ليُعادل بذلك نادي العهد صاحب عدد الألقاب عينه، في حين أن الأنصار فشل في زيادة عدد تتويجاته إلى 15، ليتجمّد رصيده عند 14.

وجرت المباراة من دون حضور المشجعين بحجة الدواعي الأمنية، لذلك قررت إدارة الناديين تخصيص شاشتين عملاقتين، في ملعب النجمة بالمنارة وأخرى في الملعب البلدي بطريق الجديدة معقل الأنصاريين، وهو موسمٌ عانت فيه الكرة اللبنانية بشكلٍ كبير.