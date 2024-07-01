الحزب الحاكم بأستراليا يعاقب نائبةً محجبة “لأجل غير مسمى”.. ما علاقتها بالقضية الفلسطينية؟

غزة - فلسطين أون لاين

أصدر حزب العمال الحاكم في أستراليا، أمس الأحد، قرارًا يقضي بفصل النائبة فاطمة بيمان من مجموعته في مجلس الشيوخ إلى أجل غير مسمى، عقب تأييدها اقتراح حزب الخضر للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

ونشرت قناة ABC News تقريرًا قالت في، إن "دعم بيمان جهود الاعتراف بدولة فلسطين أثار جدلاً داخل حزب العمال، ما أدى إلى تعليق حق بيمان في المشاركة في اجتماعات مجموعته بمجلس الشيوخ، من قبل رئيس الوزراء الأسترالي وزعيم الحزب أنتوني ألبانيز، إلى أجل غير مسمى".

وبحسب صحيفة ذا غارديان، فإن المتحدث باسم الحكومة الأسترالية علّق قائلًا، "وضعت السيناتور بيمان نفسها خارج الامتياز الذي يأتي مع المشاركة في تجمع حزب العمال البرلماني الفيدرالي".

وأضاف: "إذا قررت السيناتور بيمان أنها ستحترم التجمع الحزبي وزملاءها في حزب العمال، فيمكنها العودة، ولكن حتى ذلك الحين، سيتم تعليق حقها في المشاركة في اجتماعات وعمليات التجمع الحزبي البرلماني الفيدرالي".

ورفض المجلس المقترح الذي قدمه حزب الخضر للاعتراف بدولة فلسطين للمرة الثانية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

ويُشار إلى أن بيمان أول نائبة محجبة في أستراليا، وهي الوحيدة التي دعمت مقترح الاعتراف بدولة فلسطين من حزب العمال.