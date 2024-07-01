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المتطرف بن غفير يُعلق على إطلاق سراح مدير "الشفاء".. وهذا ما قاله

01 يوليو 2024 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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الدكتور محمد أبو سلمية لحظة الافراج عنه من سجون الاحتلال

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة الاحتلال، المتطرف، إيتمار بن غفير، الاثنين، أن الإفراج عن مدير مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة الطبيب محمد أبو سلمية وعشرات المعتقلين الفلسطينيين "إهمال أمني".

وقال بن غفير في منشور على منصة إكس: "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات المعتقلين الآخرين هو إهمال أمني".

يوآف غالانت

وأضاف: "لقد حان الوقت لنتنياهو أن يمنع يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك (رونين بار) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية".

وصباح الاثنين، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح أبو سلمية بعد اعتقاله في 23 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "(إسرائيل) أفرجت عن 54 أسيراً من غزة إلى القطاع بسبب الاكتظاظ في سجونها".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الأسرى الفلسطينيين #محمد أبو سلمية #إيتمار بن غفير #بن غفير #مدير مستشفى الشفاء

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