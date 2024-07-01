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"قنْص جنود وتفخيخ منازل".. القسّام تصطاد جنود الاحتلال في محاور توغلهم بغزة

01 يوليو 2024 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية من عمليات القسام

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 269 من معركة طوفان الأقصى صدّ جنود الاحتلال، واستهداف آلياتهم وإيقاع القوات بين قتيل وجريح بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، صباح اليوم، أنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى منزل مفخخ شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وفجرته فور دخول الجنود.

وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب لها، صباح الاثنين، إيقاع القوة المستدرجة بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام، "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة لجيش الاحتلال متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة "TBG" وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كما استهدف مجاهدو القسام دبابتين لجيش الاحتلال من نوع ميركافا بعبوتين من نوع شواظ في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتمكّنت كتائب القسام من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتعلن كتائب القسام عن عمليات واشتباكات يومية في محاور القتال بمدينة رفح والتي تجتاحها قوات الاحتلال منذ السابع من مايو الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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