القسام تنشر فيديو يسخر من الاحتلال خلال إعداد "كمين" لجنوده بالشجاعية (فيديو)

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 269 من معركة طوفان الأقصى صدّ جنود الاحتلال، واستهداف آلياتهم وإيقاع القوات بين قتيل وجريح بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وفي مشاهد فريدة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، فيديو يسخر من الاحتلال خلال إعداد كمين لجنوده بالشجاعية من رصد واستهداف آليات الاحتلال وجنوده في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وفي تفاصيله، أظهر المقطع لقطات لمقاتل يتأرجح، فيما برزت على ملامح المقاتلين الهدوء وأجواء من المزاح فيما بينهم، فيما ويعلق أحد المقاتلين في مقطع الفيديو وهو جالس على كرسي: "ننتظر العدو، لقد أعددنا له كَمِيناً مُحكماً".

في أحد المشاهد يبرز مقاتل من مقاتلي القسام، ويستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة صاروخية، داخل أحد المنازل في حي الشجاعية، فيما قال أحد المقاتلين، وهم يحضرون لكمين آخر: "اليوم سنرد لهم بضاعتهم، وسيكون هنا مفخرة، وعليهم مجزرة".

في مقطع الفيديو، تظهر آلية للاحتلال يعتليها جندي إسرائيلي، وهي تدوس على عبوة ناسفة، قبل أن تنفجر فيها.

ويمازح أحد المقاتلين مع آخر يقف على نافذة، ويسأله: "ماذا تفعل هنا تنتظر؟".. ليرد: "ننتظر ربنا يرزقنا، ولعلّ تأتينا هنا واحدة (آلية) ننسفها ونغادر".

شباب القسام بالشجاعية

طيران و استطلاع ودبابات و كواد كابتر

وأخواننا بالشجاعية بتمرجحوو🫡☠️ pic.twitter.com/9VNAL98ld0 — Momen #ابن مخيم🖤🤍 (@abuuoday) July 1, 2024

وأعلنت كتائب القسام، صباح اليوم، أنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى منزل مفخخ شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وفجرته فور دخول الجنود.

وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب لها، صباح الاثنين، إيقاع القوة المستدرجة بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام، "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة لجيش الاحتلال متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة "TBG" وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كما استهدف مجاهدو القسام دبابتين لجيش الاحتلال من نوع ميركافا بعبوتين من نوع شواظ في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتمكّنت كتائب القسام من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتعلن كتائب القسام عن عمليات واشتباكات يومية في محاور القتال بمدينة رفح والتي تجتاحها قوات الاحتلال منذ السابع من مايو الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين