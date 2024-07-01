فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليمين المتطرف في فرنسا يتصدر الجولة الأولى للانتخابات بهذه النسبة

المتطرف بن غفير يُعلق على إطلاق سراح مدير "الشفاء".. وهذا ما قاله

الحزب الحاكم بأستراليا يعاقب نائبةً محجبة “لأجل غير مسمى”.. ما علاقتها بالقضية الفلسطينية؟

القسام تعلن تفجيرها منزلا مفخخا بقوة إسرائيلية في رفح

استشهد أخوه وأصيبت طفلته.. النازح "الشوا" يكابد آلامًا غائرة

الاحتلال يعلن قصف "أهداف لحزب الله" جنوب لبنان

خيارات اليمين المتطرف عند سقوط نتنياهو

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 269

واشنطن ترفع مستوى التأهب في قواعدها العسكرية بأوروبا

عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال.. أبو سلمية: سنُعيد بناء غزة ومجمّع الشفاء الطّبي من جديد

الاحتلال يعلن قصف "أهداف لحزب الله" جنوب لبنان

01 يوليو 2024 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...
قصف شمال فلسطين المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه قصف بالطائرات الحربية والمدفعية "أهداف لحزب الله" في بلدات جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على أهداف لحزب الله، بينها مبانٍ عسكرية في كفر كلا وبنى تحتية في حولا والبياضة ورب الثلاثين بجنوب لبنان".

وأضاف: "كما قصفت بالمدفعية لإزالة تهديدات في منطقة الظهيرة" دون تفاصيل.

وتحتل (إسرائيل) منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

زيادة حدة التصعيد

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين دولة الاحتلال و"حزب الله"؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان جيش الاحتلال  قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الاحتلال قصفا يوميا وذلك في إطار الردود التضامنية مع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#حزب الله #الاحتلال #قصف #جنوب لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة