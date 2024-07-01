الاحتلال يعلن قصف "أهداف لحزب الله" جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه قصف بالطائرات الحربية والمدفعية "أهداف لحزب الله" في بلدات جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على أهداف لحزب الله، بينها مبانٍ عسكرية في كفر كلا وبنى تحتية في حولا والبياضة ورب الثلاثين بجنوب لبنان".

وأضاف: "كما قصفت بالمدفعية لإزالة تهديدات في منطقة الظهيرة" دون تفاصيل.

وتحتل (إسرائيل) منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

زيادة حدة التصعيد

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين دولة الاحتلال و"حزب الله"؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان جيش الاحتلال قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الاحتلال قصفا يوميا وذلك في إطار الردود التضامنية مع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين