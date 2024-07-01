خبير عسكري: لهذه الأسباب الاحتلال يدفع بمدرعات "قديمة" في حربه على غزة!

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي، أن استخدام جيش الاحتلال للمدرعات القديمة في حربه على غزة، يؤكد تكبده خسائر كبيرة في المعارك الضارية بالقطاع.

وفي تحليل للمشهد العسكري، قال الفلاحي، إن المدرعات التي أعلنت كتائب القسام عن تدميرها أمس الأحد، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وبعضها خرج من الخدمة.

وقال، إن دفع الاحتلال بمثل هذه الأنواع دليل على تراجع قدرات جيش الاحتلال العسكرية، خصوصًا ما يتعلق بالآليات والمدرعات.

وأشار إلى أن المقاومة تخوض معارك شرسة في 3 جبهات بالقطاع، و هي الشجاعية شمالًا وتل الهوى ورفح جنوبًا.

ووفقًا لتحليل الفلاحي لبلاغات المقاومة، فقد أكد أن المقاومة تخوض معارك شرسة، وتلحق أضرارًا كبيرة بقوات الاحتلال.

وذكر الخبير العسكري أن الاحتلال يحاول توسيع المنطقة العازلة في مدينة رفح، التي تبدأ من محور فيلادلفيا ليصل بها إلى منطقة المواصي، من أجل ترسيخ البقاء عسكريا في المكان.

وأعلنت كتائب القسام، أمس الأحد، تنفيذها عدة عمليات عسكرية دكّت فيها جنود الاحتلال، وأوقعتهم بين قتيل وجريح في محاور التوغل بقطاع غزة.