واشنطن ترفع مستوى التأهب في قواعدها العسكرية بأوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) رفع مستوى التأهب بقواعدها العسكرية في دول أوروبية كإجراء احترازي لضمان سلامة جنودها.

وأفادت الوزارة في بيان لها، الأحد، بأن "القيادة الأمريكية في أوروبا" تقيّم باستمرار العوامل المختلفة التي تؤثر على أمن المجتمع العسكري الأمريكي خارج البلاد.

وأوضحت أنها تتخذ تدابير إضافية بشكل متكرر لضمان سلامة الأفراد العسكريين، في ظل أعلى مستوى تهديد في آخر 10 سنوات.

سنظل حذرين

وجاء في بيان البنتاغون: "لن نتخذ إجراءات محددة لأسباب أمنية عملياتية، لكننا سنظل حذرين".

ونصحت الوزارة الموظفين في الأراضي الأوروبية بالبقاء "يقظين حذرين في جميع الأوقات، بما في ذلك الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، واتباع توصيات السفر الصادرة عن الوزارة، واتخاذ تدابير للحد من المخاطر الشخصية".

ولفتت إلى أن "القيادة الأمريكية في أوروبا" تتشاور مع الدول المضيفة والحلفاء والشركاء، وتراقب باستمرار البيئة الأمنية لضمان إبلاغ موظفيها، وسلامتهم مع أسرهم وأحبابهم.

حالة تأهب قصوى

وبحسب معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وُضعت القواعد العسكرية الأمريكية في بلغاريا وإيطاليا ورومانيا وألمانيا في حالة تأهب قصوى تُعرف باسم "حالة حماية القوة" (تشارلي).

وسبق أن حذرت سلطات الدول الأوروبية من عمليات إرهابية محتملة في القارة، خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة الحالية في ألمانيا، ودورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو/تموز.

المصدر / الأناضول