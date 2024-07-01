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"بينهم مرضى من غزة".. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات ومُداهمات في الضّفة الغربية

01 يوليو 2024 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها عملية اعتقال ممنهجة للمواطنين.

في مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من غزة من فندق الرتنو، بينهم سيدتان، واثنان من مرضى السرطان.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة خربة بني حارث غرب رام الله، واعتقلت الشابة وفاء نمر ، بالإضافة إلى الشابين فادي الرمحي، وقصي الرمحي من مخيم الجلزون شمالي رام الله، وشابًا آخر - لم يُكشف عن هويته- من بلدة شقبا غربًا.

في نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة تل قرب نابلس.

واستهدف الشبان آليات الاحتلال بالحجارة خلال اقتحامها بلدة تل.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل، وداهمت منزلًا لعائلة "الصوص" واعتقلت الشاب مؤيد الصوص.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عبد البطاط خلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوب المدينة.

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#الحرب على غزة #اقتحام الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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