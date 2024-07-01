الرّشق: استخدام الاحتلال للأسرى الفلسطينيين "دروعًا بشرية" جريمة حرب مكتملة الأركان

غزة - فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، إن استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة؛ جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد الرّشق في نصريح صحافي، أن جريمة الدروع البشرية انتهاك صارخ لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتار بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن تلك الجريمة تأتي لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مــن تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية.

وطالب الرّشق المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة، داعيًا محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال.