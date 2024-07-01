غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد طفل وسيدة، وإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال في طولكرم.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء الطفل محمد علي سرحان (15 عاماً) والسيدة نسرين ضميري (46 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم.

ومن جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمه تعاملت مع 3 حالات، وهي: إصابة شاب نتيجة اعتداء بالضرب المبرح، وإصابة مسنة (68 عامًا) نتيجة شظايا قصف تعرض له المخيم، وإصابة ثالثة لسيدة (48 عامًا) بشظايا القصف بالرقبة والظهر".

وصباح اليوم، أعادت قوات الاحتلال اقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب الانسحاب منه بوقت قصير صباح اليوم، وسط إطلاق للرصاص الحي واشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وحاصرت قوات الاحتلال ا"لإسرائيلي مخيم نورشمس، وشنت عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية للمخيم وشوارع المدينة.

وقالت مصادر صحفية، إن عشرات الآليات العسكرية "الإسرائيلية" اقتحمت مخيم نور شمس وشرعت بأعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية خاصةً في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم، وسط إطلاق نار متواصل بين المنازل والمواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبت القناصة على أسطحها.

واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع اصوات انفجارات في المنطقة.

ودوّت انفجارات ضخمة في مخيم نور شمس تزامنًا مع اقتحام الاحتلال الواسع للمخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن جنديًا أُصيب بجروح بعد تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، "حققنا إصابات في قوات الاحتلال خلال تصدينا لها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة".

ومن جهتها، أعلنت كتائب شهداء الاقصى - فرسان الليل، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمخيم نور شمس ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات.

واستهدفت كتيبة طولكرم جرافة عسكرية بعبوة ناسفة على مدخل مخيم طولكرم في معركة الثأر، وفقًا للبلاغ العسكري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تأجيل جلسة امتحان الثانوية العامة لهذا اليوم وقالت في بيانها: نظراً لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم وحفاظاً على سلامة طلبتنا ومعلمينا تقرر تأجيل جلسة الامتحان لليوم الثلاثاء على مستوى مديرية طولكرم، بحيث يعقد الامتحان الذي كان مقرراً اليوم بتاريخ 2024/7/11.