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وسط اشتباكات "مسلحة"

بالفيديو والصور الاحتلال يُحاصر مخيم نور شمس ويشن عمليات تجريف في البنية التّحتية

01 يوليو 2024 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

حاصرت قوات الاحتلال ا"لإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم، وشنت عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية للمخيم وشوارع المدينة.

وقالت مصادر صحفية، إن عشرات الآليات العسكرية "الإسرائيلية" اقتحمت مخيم نور شمس وشرعت بأعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية خاصةً في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم،  وسط إطلاق نار متواصل بين المنازل والمواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبت القناصة على أسطحها.

واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع اصوات انفجارات في المنطقة.

ودوّت انفجارات ضخمة في مخيم نور شمس تزامنًا مع اقتحام الاحتلال الواسع للمخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن جنديًا أُصيب بجروح بعد تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، "حققنا إصابات في قوات الاحتلال خلال تصدينا لها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة".

ومن جهتها، أعلنت كتائب شهداء الاقصى - فرسان الليل، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمخيم نور شمس ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات.

واستهدفت كتيبة طولكرم جرافة عسكرية بعبوة ناسفة على مدخل مخيم طولكرم في معركة الثأر، وفقًا للبلاغ العسكري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تأجيل جلسة امتحان الثانوية العامة لهذا اليوم وقالت في بيانها: نظراً لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم وحفاظاً على سلامة طلبتنا ومعلمينا تقرر تأجيل جلسة الامتحان لليوم الثلاثاء على مستوى مديرية طولكرم، بحيث يعقد الامتحان الذي كان مقرراً اليوم بتاريخ 2024/7/11.

 

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#الحرب على غزة #الضفة الغربية #مخيم نور شمس #طوفان الأقصى

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