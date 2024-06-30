الوحدات يتضامن مع غزة بتتويج غير مسبوق بكأس الأردن

كتب/خالد أبو زاهر:

لن يكون أمامك أي حاجز أو عائق فيما لو قررت التضامن مع غزة في مواجهة حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما فعله فريق كرة القدم بنادي الوحدات الأردني عقب فوزه بكأس الأردن أمس مثالًا حيًا على ذلك.

فقد رأت إدارة ولاعبي الوحدات أن الاحتفال بالفوز بكأس الأردن لموسم 2024، غير لائق ولا يجوز في ظل حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، فكان الاحتفال بطريقة غير مسبوقة وأقرب إلى أن تكون الطريقة أو الأسلوب الأول في العالم.

فقد قام قائد الفريق بحمل الكأس بشكل معكوس أو مقلوب، بعد تسلمه عقب فوز الفريق على نادي الحسين اربد بهدفين لهدف، وهي المرة الأولى في تاريخ كرة القدم في العالم التي يكون فيها التتويج بهذه الطريقة.

وأصر فريق الوحدات على أن لا يكون هناك أي مظهر من مظاهر الاحتفال من خلال قيام اللاعبين بتشبيك أيديهم عندما قام قائد الفريق برفع الكأس المقلوب، في إشارة أن الشعب الفلسطيني مُعتقل ويُعاني فقدان الحرية بسبب الاحتلال.

ولم تقف مواقف إدارة الوحدات عند هذا، فقد أعلنت إدارة نادي الوحدات اعتذارها عن عدم استقبال التهاني بلقب كأس الأردن، وهو ما أعلنه عوض الأسمر الناطق الرسمي للنادي؛ تضامنًا مع غزة مؤكدًا أن هذا الموقف يأتي نظير ما يمر به الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة شرسة لم يشهدها التاريخ من قبل.

لقد كان لهذه اللفتة الوحداتية أثر كبير في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات، حيث استمر الشعور بأن الشعبين الفلسطيني والأردني شعب واحد تربطه علاقات الدم والتاريخ.

لقد أبدع الوحدات في التعبير عن تضامنه مع غزة، وأكد أن الأفكار من مواليد "برج الأبطال" وأن الانتماء لقضية فلسطين العربية والإسلامية، هو انتماء بالفعل وتعبير عن الشعور الذي تعجز الكلمات عن التعبير عنه.