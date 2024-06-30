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تقرير يكشف فظائع التنكيل بالأسيرات في سجون الاحتلال

30 يونيو 2024 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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اعتداء على الأسيرات.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين:

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التنكيل والعقوبات المفروضة على المعتقلات في سجون الاحتلال، وسلبهم من أبسط حقوقهن.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية الرسمية في بيان، اليوم الأحد، أن إدارة السجون عزلت المعتقلات عن العالم الخارجي بشكل كامل، وتم تجريدهن من أبسط حقوقهن، وحوربن بالجوع والحرمان من العلاج، إلى جانب ما يتعرضن له من قمع خلال الاعتقال، وحرب نفسية وتحرشات أثناء التفتيش العاري، إلى جانب التهديدات المستمرة بعائلاتهن، وفقًا للهيئة.

وأكدت محامية الهيئة، بعد زيارتها الأخيرة لسجن الدامون، أن إدارة المعتقل ضيقت الخناق بصورة أكبر على المعتقلات، فالغرفة التي تتسع لخمس معتقلات يوجد فيها 10، وسط درجات الحرارة المرتفعة جدًّا، وسحب المراوح، كما يتعمد السجانون إغلاق فتحة الشباك الصغيرة على أبواب الأقسام، حتى يُمنع دخول الهواء

وأشارت الهيئة إلى أن حدة هذه السياسة تضاعفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع شن عدوان مدمر على قطاع غزة.

ويبلغ عدد المعتقلات في سجون الاحتلال 78، من بينهن 71 في سجن الدامون، 3 من قطاع غزة (أسماء شتات، سهام أبو سالم وابنتها سوزان)، ومعتقلتان حاملان (جهاد نخلة وعائشة غيضان)، كما لا تزال 7 معتقلات بالتحقيق.

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#الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال

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