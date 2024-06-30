"من يرنو فنائي يبحث عن سراب"... القسام تنشر مشاهد تصنيع عبوات العمل الفدائي (فيديو)

غزة/ فلسطين أون لاين:

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، مشاهد تصنيع عبوات العمل الفدائي.

وأظهرت المشاهد المصورة أحد مقاتلي القسام يجهز عشرات العبوات المتفجرة، ومكتوب عليها "عبوة العمل الفدائي"، وجرى وضع عدد منها في حقائب سوداء.

ويظهر خلال المقطع شاشة الجزيرة التي كانت تعرض “فيديو” لـ”كمين الشابورة“، الذي نشرته كتائب القسام قبل 8 أيام، وظهرت على الجدار عبارة “من يرنو فنائي يبحث عن سراب”.



وعلقت كتائب القسام في نهاية المقطع المصور بكلمتين: "إعدادُانا مُستمر".

من يرنو فنائي يبحث عن سراب .



فيديو لاصاحب القلوب الضعيفة ، المقاومة مستمرة في التصنيع والتجهيز وتزويد المقاتلين بالسلاح والصواريخ والقذائف والقنابل والعبوات .



الإعداد مستمر غصبن عن اسرائيل وحلفائها 🔥



والشاهد على توقيت هذا الفيديو قناة الجزيرة ودويري . pic.twitter.com/4BWuSBvlDZ — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 30, 2024

عبوة العمل الفدائي هو مُسمى منحته كتائب عز الدين القسام لقنبلة يدوية مضادة للدروع محلية الصنع، وأكدت كتائب القسام على أنها صنعت وصممت بأيدي الكتائب في غزة.

استُخدمت العبوة لأول مرة خلال عملية طوفان الأقصى لمنح أفراد القسام القدرة على المناورة في مواجهة الدروع الإسرائيلية عالية التدريع. وتُشبه آلية عملها القنابل اللاصقة التي استخدمها جنود المشاة خلال هجماتهم على الدبابات من مسافة قريبة في الحرب العالمية الثانية.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن استخدام عبوة العمل الفدائي، لأول مرة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، مؤكدًا على أنها استخدمت لأول مرة في "طوفان الأقصى"، ضد الدبابات الإسرائيلية.

نشرت كتائب عز الدين القسام فيديو مصور عن أحد مقاتليها يخرج من أحد الأنفاق ويستهداف إحدى دبابات الميركافا في قطاع غزة بهذه العبوة من المسافة صفر، وهو ما نال تغطية كبيرة من وسائل الإعلام.

لاحقاً، نشرت القسام فيديو توضيحي عن آلية عمل عبوة العمل الفدائي ومواصفاتها. وظهر أن فاعليتها التدميرية تتحقق إذا ما أُلصقت خلف الدبابة عند مخزن الذخيرة أو بين برج الدبابة وهيكلها.

المواصفات

القطر: 105 ملم

الطول: 57.3 سم

الوزن: 3.2 كجم

قدرة الاختراق في الحديد الصلب: 60 سم