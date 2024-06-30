القوات المسلحة اليمنية تزيح الستار عن زورق "طوفان المدمر" (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين:

أزاحت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، الستار عن زورق "طوفان المدمر" المسيّر، في كشفٍ هو الرابع لسلاح نوعي دخل معركة إسناد قطاع غزة خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.

صور من مناورة للزورق المسير طوفان المدمر تبين قدراته في المناورة والتحكم pic.twitter.com/MRdj3Mw1pE — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) June 30, 2024

و"طوفان المدمر" هو زورق هجومي مسيّر محلي الصنع، له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأس حربي يزن 1000 – 1500 كجم، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، بتحكم يدوي وتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية.

مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورق (طوفان المدمر) -بتاريخ 23 يونيو 2024م مع مناورة ومعلومات للزورق المسير طوفان المدمر الذي يكشف عنه لأول مرة pic.twitter.com/kIiUiwK8SZ — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) June 30, 2024

وعرض الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، وهي سفينة تابعة لإحدى الشركات التي خالفت قرار الحظر.

وقدّمت القوات المسلحة اليمنية النصح لطواقم السفن التابعة للشركات التي خالفت قرار الحظر بالتخلي عن تلك السفن التي قد تصبح هدفاً للقوات البحرية في أي وقت.

كما أكّدت القوات المسلحة أنّ عمليات قواتها البحرية ستستمر وتتصاعد ضد كل سفن الشركات المخالفة، ما دام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف.

وكانت القوات المسلحة قد كشفت، في وقتٍ سابق هذا الشهر، عن صاروخ "فلسطين" الباليستي، ثم عن زورق "طوفان 1" المسير، وبعدها عن صاروخ "حاطم 2" الباليستي فرط الصوتي.

يأتي ذلك في تطور لافت، إذ إنّ امتلاك صنعاء لمثل هذه القطع العسكرية التي تتميز بتقنيات متطورة ومتقدمة، يؤكد تعاظم قدراتها العسكرية بحراً وبراً.





المصدر / وكالات