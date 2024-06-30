المقاومة تدكُّ تحشدات الاحتلال وتستدرج جنوده إلى الكمائن في الشجاعيّة وتل الهوى

غزة/ فلسطين أون لاين:

تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ 268 من معركة "طوفان الأقصى" التصدّي لجنود الاحتلال ودك آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبدةً إياه خسائر في الأرواح والعتاد، ولا سيما في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ورفح جنوبي القطاع.

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لقصفها قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين“، مقطعًا مصورًا يوثق كمينًا تم تنفيذه مساء الجمعة الماضي، واستهدف قوة من الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس إن المشاهد تصور “عملية الإجهاز على قوة صهيونية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقًا بحي الشجاعية”.

من جهتها، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية وجرافة ودبابتي ميركافا في حيي تل الهوى والشجاعة بغزة.

وقالت "القسام"، في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الأحد: "استهدفنا ناقلة جند من نوع (شيزاريت)، وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة".

وأضافت: "استهدفنا دبابتي ميركافا بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية بمدينة غزة".

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت الكتائب قصف تحشدات قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

فيما بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من عملية الإجهاز على قوة صهيونية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقا بحي الشجاعية شرق غزة.

الله أكبر .. يا قوووة الله .. سمح بالنشر 🔻



شاهد.. سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية الإجهاز على قوة صهيونية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقا بحي الشجاعية شرق غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/kkDUcuh8qz — احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) June 30, 2024

وأعلنت قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل تموضعات آليات وجنود العدو في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

فيما نشرت كتائب الأقصى، حصيلة تنفيذ المهام العسكرية التالية:

▪️قصف تحشدات قوات العدو المتموضعة في محور " نتساريم "برشقة صاروخية من نوع 107

▪️قصف تحشدات قوات العدو في محيط "تل زعرب" برشقة صاروخية من نوع 107

▪️استهداف غرف القيادة والسيطرة في محور " نتساريم " بقذائف الهاون الثقيل