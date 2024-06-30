تحذيرات من توقف آخر المستشفيات.. وزارة الصحة بغزة: مخزون الوقود سينفد خلال 48 ساعة

غزة/ فلسطين أون لاين:

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من أن ما تبقى من مستشفيات ومحطات أوكسجين بعموم القطاع سيتوقف عن العمل خلال 48 ساعة نتيجة نفاد الوقود اللازم جراء الحرب الإسرائيلية.

حيث قالت وزارة الصحة، في بيان: "نحذر مجدداً من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأوكسجين خلال 48 ساعة عن العمل".

كما أوضحت الوزارة أن ذلك متوقع "نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات (الكهربائية)، والذي تقيّد إسرائيل إدخاله إلى غزة كغيره من المواد الأساسية مثل الدواء والغذاء، في إطار تشديد الخناق على القطاع".

فيما ذكرت أن مخزون الوقود يكاد ينفد "بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل".

وناشدت الوزارة "كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل، لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقِطع الغيار اللازمة للصيانة".

والجمعة، حذّر مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حسام أبو صفية، من توقف عمل المستشفى خلال ساعات بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، نظراً لقطع إسرائيل التيار الكهربائي عن القطاع غزة.

وقال أبو صفية، لوكالة الأناضول: "خلال الساعات القادمة، إذا لم يتوفر الوقود سنعلن عن توقف عمل المستشفى الوحيد شمالي قطاع غزة، مما يعني وفاة مرضى، من بينهم أطفال في قسم الحضانة".

يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.