بثلاثة صواريخ.. استشهاد أحد مؤسسي كتيبة طولكرم بقصف الاحتلال لمنزل بمخيم نور شمس

غزة/ فلسطين أون لاين:

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر، ظهر اليوم الأحد، على منزل في حيّ المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، فيما زعمت مصادر عبرية أن الشقة كان بها 4 عناصر بارزة من كتيبة نور شمس.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة.

وأوضحت مصادر محلية وصول جثمان الشهيد المطارد سعيد الجابر إلى المستشفى الحكومي بطولكرم بعد انتشاله من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

من جانبها، قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تتعامل مع إصابتين جراء قصف المنزل، مشيرة إلى أن طواقمها لا تستطيع الدخول إلى المنزل نتيجة النيران.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنه تم تسجيل 4 إصابات (بينها إصابتان بحالة خطيرة) وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس.

وذكرت تقارير فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية تُقدّر بثلاثة صواريخ استهدفت المنزل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البيت المستهدف كان تحت المراقبة لمدة طويلة، وبحسب المعلومات المتوفرة مع الجيش كان في البيت 4 مقاتلين فلسطينيين من مخيم نور شمس.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن من بين المستهدفين كان "عمّ أبو شجاع، رئيس التحركات الإرهابية المحلية" وفقا للإذاعة، وأضافت أنه "تم التخطيط للهجمة منذ مدة طويلة، ولم يتضح حتى الآن إن أُصيب غير متورطين".