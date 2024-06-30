نائب أردني لـ"فلسطين أون لاين": المقاومة الفلسطينية فخر الأمم

عمان-غزة/ خاص فلسطين أون لاين:

قال عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية، إن المقاومة الفلسطينية فخر الأمم، وما تقوم به في قطاع غزة، مفخر للجميع وتستحق عليه نيشان يعلق على الصدور، مشددًا أن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وأضاف النائب عطية لموقع "فلسطين أون لاين": أن الشعب الفلسطيني والأردني جسد واحد وهم واحد فنحن في خضم الحرب وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن ما يحصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتأثر به بشكل مباشر فالمظاهرات المؤيدة لنضالات الشعب الفلسطيني في الأردن ما زالت تخرج في شوارعه بشكل يومي ولم تتوقف طيلة أيام وشهور العدوان.

وذكر أن الموقف الرسمي والشعبي يتناغم مع بعض من أجل وقف الحرب المدمرة على القطاع، مدللًا على ذلك من خلال تصريحات وزير الخارجية وأركان الحكومة التي تتعالي يومًا بعد الآخر للمطالب بوقف الحرب.

وأكد أن ملك الأردن يتحرك دومًا من أجل وقف حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفًا: "ومن يتابع تحركات وتصريحات جلالة الملك يعرف ذلك ويشعر به ويلمسه".

وحول المجاعة التي تضرب القطاع، وخاصة مدينة غزة وشمالها، أكد النائب عطية، أن الجهود الأردنية ما تزال مستمرة من أجل وقفها عبر التواصل مع العديد من الدول لإنهائها، مردفًا: " وأرجو ألا يكون الغرب يسعى لشراء الوقت فقط".

وبين أن العديد من الجهات والمؤسسات الحقوقية تعتزم رفع قضايا على سلطات الاحتلال لدفعها لوقف حرب الإبادة التي ترتكب ضد سكان القطاع، وإدخال جميع احتياجاتهم الإغاثية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023م، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب تدمير البنية التحتية.