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تخللتها مواجهات .. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات ومُداهمات في الضّفة الغربية

30 يونيو 2024 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات في عدة محاور أوقعت إصابات وحالات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، سيرت قوات الاحتلال عددا من الآليات العسكرية في أحياء وشوارع نابلس، وسط إطلاق قنابل الغاز المدمع على منازل الفلسطينيين، حيث أحرقت قنابل الغاز بعض المساحات الزراعية القريبة من البيوت.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء في غربي نابلس وبلدة قصرة التي شهدت مواجهات مع القوات المقتحمة، فيما تم إلقاء زجاجة حارقة باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية صرة.

في مدينة نابلس، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية حي راس العين، وداهمت منزلين وفتشتهما واعتقلت أسيد سليمان فطاير، وفادي غزال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيت قضاء قلقيلية، وبلدة دير أبو مشعل شمال قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قلقس جنوب الخليل بعد سماع صوت إطلاق نار قرب قوة لجيش الاحتلال عند مدخل البلدة.

وغلقت القوات المقتحمة مدخل البلدة وكل المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، إلى جانب نصب حواجز في أكثر من مكان، وسط حملة تفتيش لمركبات الفلسطينيين والتدقيق في هوياتهم.

واعتقلتقوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل، وهم: خالد موسى جمال داود، وعيسى عبد ربه، وجبريل موسى عبد ربه، وسيف الدين أبو فنار، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي القدس، أحرق شبان سيارة مستوطن في مخيم قلنديا خلال دخوله إلى المنطقة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقتحم المنطقة وسط إطلاق نار كثيف وتتمكن من تخليص المستوطن والانسحاب.

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#الاحتلال #اعتقالات #الضفة الغربية

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