بــ "صليات كثيفة من الرصاص".. عمليتا إطلاق نار ضد قوات الاحتلال في جنين والخليل

غزة/ فلسطين أون لاين:

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، مساء اليوم السبت، صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين، وجنوب مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع مواجهات واقتحامات في مناطق بمحافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية إن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال على حاجز "سالم" العسكري غربي مدينة جنين، واستهدفوه بـ "صليات كثيفة" من الرصاص.

وضمن تواصل عمليات المقاومة في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر، نفذ مقاومون فلسطينيون في وقت سابق اليوم، عملية إطلاق نار صوب "إسرائيلية" قرب سدة قلقس جنوبي الخليل.

وتشهد حواجز الاحتلال ونقاطه العسكرية في الضفة الغربية، استنفاراً أمنياً وتشديداً كبيراً من قبل قوات الاحتلال، بالتزامن مع نشر مزيد من الحواجز العسكرية ونصب البوابات الحديدية.

ودعا ناشطون، إلى حذف تسجيلات كاميرات المراقبة قرب وبمحيط عمليتا إطلاق النار في الخليل وجنين وإرباك الاحتلال وتصعيد المواجهات في كل شوارع وبلدات الضفة وحماية ظهر المقاومين.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ورصد مركز معلومات فلسطين "معطي" 99 عملا مقاوما خلال الفترة ما بين 21- 27 حزيران/ يونيو الجاري.

وأسفرت عمليات المقاومة في الضفة والقدس، عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 22 آخرين، إلى جانب استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأشار المركز الفلسطيني إلى وقوع 21 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، و10 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت جنود الاحتلال وآلياته العسكرية خلال اقتحاماته المتكررة في الضفة الغربية.

ونجحت المقاومة الفلسطينية في إعطاب 6 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، أو مركبات تابعة للمستوطنين، إضافة إلى التصدي لـ 6 اعتداءات من المستوطنين.

وفي سياق متصل، دهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، إلى جانب إجبار أصحاب المحال التجارية في البلدة على إغلاق أبوابها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، بينما هاجم المستوطنون المنطقة الغربية من محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوبي شرق مدينة نابلس.

المصدر / وكالات