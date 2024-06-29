جرح شرطي أمام سفارة الاحتلال في بلغراد ومقتل المهاجم

غزة/ فلسطين أون لاين:

أصيب حارس أمن السفارة الإسرائيلية في صربيا، اليوم السبت، بسهم أطلقه عليه أحد الأشخاص قبل مقتله.

وأفادت مصادر إعلامية بأن رجلاً أطلق سهماً بواسطة قوس على حارس أمن السفارة الإسرائيلية بصربيا، وتمكن من إصابته برقبته قبل أن يطلق الحارس النار على المهاجم ويقتله.

وقال وزير الداخلية الصربي، إيفيكا داسيتش، إنه "في حوالي الساعة 11,00 صباحاً (09,00 بتوقيت غرينتش)، قام مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته".

وذكر أنه في إطار عملية التحقيق، تم القبض على العديد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب من المنطقة.

يذكر أن أبواب السفارة الإسرائيلية كانت مغلقة وقت الحادث، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وهذا هو الهجوم الرابع الذي تتعرض له السفارات الإسرائيلية في الدول الأوروبية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ففي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ألقيت قنبلة يدوية على سياج السفارة في ستوكهولم بالسويد، وفي 17 مايو/أيار الماضي، أطلقت أعيرة نارية بالقرب من السفارة الإسرائيلية نفسها بالسويد، وفي 24 من الشهر ذاته ألقيت قنبلتان يدويتان على ساحة السفارة الإسرائيلية في بلجيكا.