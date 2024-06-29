بـ "العبوات والرشقات الصاروخية".. المقاومة تدكُّ تحشدات الاحتلال وجنوده في رفح وحي الشجاعيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين:

تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ 267 من معركة "طوفان الأقصى" التصدّي لجنود الاحتلال ودك آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبدةً إياه خسائر في الأرواح والعتاد، ولا سيما في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ورفح جنوبي القطاع.

وفي أحدث العمليات، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها مركز قيادة الاحتلال لعمليات التوغل في الشجاعية، وتجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده المتمركزين هناك، وذلك بقذائف "الهاون" النظامي.

من جهتها، كتائب شهداء الأقصى، أكدت استهداف تحشدات قوات الاحتلال في محور وسط رفح، برشقة صاروخية وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت مشاهد توثق استهدافها القوات الإسرائيلية في محور شرقي رفح، برشقة صاروخية من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها أيضًا، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكّها مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في "ريعيم "، وذلك برشقة صاروخية، موثقة ذلك في مقاطع مصورة.

وبالتزامن مع عمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام عبرية بأنّ مروحية عسكرية نقلت جنديين إسرائيليين من حي الشجاعية إلى أحد المستشفيات، كما تحدّثت عن مروحية أخرى نقلت جندياً أصيب في المعارك إلى مستشفى "بيلينسون".

ويوم أمس، شهد عمليات نوعية و"كمائن" مركبة، أوقعت عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.

وفي تل الهوا، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تمكن مجاهدوها من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل في حي تل الهوا بمدينة غزة بقذيفة "TBG" فراغية أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

وذكرت مصادر محلية، أن المقاومة كشفت تسلل قوة إسرائيلية خاصة لإحدى العمارات السكنية جنوب تل الهوا جنوب غرب غزة.

وبحسب المصادر، أمطرت المقاومة القوة المتسللة بكثافة، وأوقعت أفرادها قتلى وجرحى، وتم رصد عمليات إجلاء الجنود عبر طائرات مروحية.

كما تمكن مجاهدوا القسام من إسقاط طائرتين مسيرتين مزودتين بتقنية لإلقاء القنابل في حي تل الهوا بمدينة غزة".

من جانبها قالت سرايا القدس، في بلاغ عسكري: "أجهزنا على قوة صهيونية استدرجناها داخل مبنى به فوهة نفق تم تفخيخه بعدد من العبوات شديدة الإنفجار وتفخيخ المنزل بصاروخ طائرة F16 أطلقه العدو على المواطنين الآمنين ولم ينفجر عمل مهندسينا على إعادة استخدامه وتفعيله وتفجيره بالقوة في حي الشجاعية".

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، مشاهد قنص مجند إسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد اعتراف جيش الاحتلال بمقتله صباح الجمعة.

وقالت القسام في بيان الفيديو إن العملية لقنص الرقيب إيال شاينز، وتمت في محيط مسجد الشبيلي شرقي رفح المدينة الحدودية مع مصر.

وتضمنت الصور اعتلاء بعض جنود الاحتلال سطح أحد المنازل، وإصابة أحدهم إصابة قاتلة سقط على أثرها أرضا على الفور.

وصباح اليوم، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي من كتيبة "931" في لواء ناحال خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال أنّ الجندي القتيل هو الرقيب إيال شاينز (19 عاما)، مشيرا إلى أنه قُتل خلال معركة جنوبي القطاع.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنها تمكنت من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري منفصل، إن مجاهديها قصفوا قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من طراز "رجوم".

كما استهدف مجاهدو القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.